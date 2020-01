The Outer Worlds : le 6 mars en version boîte mais sans cartouche sur Nintendo Switch

The Outer Worlds est un action-Rpg d'anticipation développé par Obsidian Entertainment qui est sorti l'année dernière sur différentes plateformes ou il a été plutôt bien accueilli. Mélange de Fallout et de Borderlands (avec une petite dose de Mass Effect) est un titre ou les décisions du joueur sont très importantes puisqu'elles déterminent non seulement le style de jeu mais aussi l'histoire avec différentes fins possibles ainsi que le développement de son personnage. L'arrivée d'un tel jeu sur Nintendo Switch est évidemment une bonne nouvelle surtout qu'il sortira aussi en version boîte...

En effet, Obsidian Entertainment, Private Division et Virtuos Games (qui porte le jeu sur Nintendo Switch) l'ont annoncé aujourd'hui The Outer Worlds sera disponible sur l'eShop de la Switch (au prix de 59,99€) mais aussi en magasin dès le 6 mars prochain . Malheureusement, il faut noter que la version boîte contiendra uniquement un code de téléchargement et non une cartouche.

En attendant de pouvoir mettre la main dessus et découvrir ce que vaut cette version Switch, retrouvez ci-dessous une vidéo annonçant l'arrivée du jeu sur Nintendo Switch ainsi que la présentation officielle du jeu et la jaquette US..