The Outer Worlds vise le mois de juin sur Nintendo Switch

Attendu pour un vague 2020 jusqu'à présent, Obsidian Entertainement, Virtuos Games et Private Division viennent ce jour de confirmer la date de sortie de The Outer Worlds sur Nintendo Switch. Pour pouvoir vous lancer dans cet action-RPG futuriste, il vous faudra attendre le 5 juin 2020 . À noter que si le titre sera disponible aussi bien en version physique qu'en version dématérialisée, un patch de lancement assez lourd pourra être téléchargé dès son lancement.

Devant atteindre les 6 Go, le patch de lancement qui accompagnera le jeu vous permettra de profiter des textures HD, de quelques optimisations de gameplay et autres éléments encore non communiqués.