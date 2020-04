The Outer Worlds demandera un téléchargement obligatoire pour son format physique

La sortie de The Outer Worlds sur Nintendo Switch semble bien mouvementée. Attendu initialement pour le 6 mars dernier , le titre de Obsidian Entertainment porté sur la console hybride par Virtuos a écopé d'un report au 5 juin 2020 . Mais ce report était accompagné d'une bonne nouvelle avec l'annonce d'une version physique du jeu contenant une cartouche et non un simple code comme prévu initialement.

Petit hic cependant, les nouvelles jaquettes de la boîte de The Outer Worlds commencent à apparaître sur les sites de vente en ligne et une mention de téléchargement obligatoire apparaît sur cette dernière. Si nous ignorons encore avec exactitude la taille de ce téléchargement obligatoire, pensez à faire un minimum de place sur votre console et/ou votre carte SD, Virtuos étant connu pour être sacrément gourmand en terme de téléchargement de données, comme on a pu le constater avec les nouveaux titres de 2K à paraitre fin mai sur Nintendo Switch.