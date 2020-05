The Outer Worlds disponible en pré-chargement sur l'eshop de la Nintendo Switch

Disponible à partir du 5 juin 2020 sur Nintendo Switch, The Outer Worlds est un RPG signé Obsidian Entertainment et porté sur la console hybride par Virtuos qui vous proposera de visiter la colonie d'Halcyon située au confins de la galaxie suite à un voyage dans un vaisseau dans lequel vous avez hiberné 70 longues années. Le titre pesant un peu plus de 10 Go sur l'eShop, vous avez dès à présent la possibilité de le pré-charger sur l'eShop de la Nintendo Switch. Pour rappel, même si le titre sera également proposé en version physique, un téléchargement obligatoire sera demandé aux joueurs.

Perdu durant le voyage d'un vaisseau de colonisation en direction des limites de la galaxie, vous vous réveillez des décennies plus tard que prévu pour vous retrouver en plein cœur d'une conspiration visant à détruire la colonie d'Halcyon. Au fil de votre exploration dans les recoins les plus reculés de l'espace et des rencontres avec des factions se disputant le pouvoir, ce sera à vous de faire les choix qui détermineront l'avenir des habitants d'Halcyon. Dans le destin de cette colonie, vous êtes le seul imprévu.

Source : Nintendo