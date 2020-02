The Outer Worlds : une bonne et une mauvaise nouvelle pour la version Nintendo Switch

The Outer Worlds est un jeu d'anticipation rappelant Fallout ou encore Mass Effect, développé par Obsidian Entertainment qui a été très bien accueilli lors de sa sortie l'année dernière sur différentes plateformes. Jusqu'à présent le jeu était attendu sur Nintendo Switch le 6 mars prochain mais mauvaise nouvelle, l'éditeur Private Division a annoncé via un message posté sur Twitter que la sortie du titre était reportée sur Nintendo Switch, officiellement à cause de l'épidémie du Coronavirus, Virtuos Games, le studio en charge du portage étant basé en Chine... Pour le moment pas d'autre date de sortie. Par contre, l'éditeur en a profité pour annoncer aussi une bonne nouvelle : alors que la version boîte du titre sur Nintendo Switch ne devait initialement contenir qu'un bout de papier avec un code de téléchargement eShop (souvenez-vous), Private Division a annoncé que finalement, ce serait une cartouche. Plus d'infos sur le titre très prochainement ou dans nos news précédentes.

Nous retardons The Outer Worlds sur Nintendo Switch en raison du coronavirus impactant l'équipe Virtuos travaillant sur le portage, pour leur donner suffisamment de temps pour terminer le développement. Nous publierons désormais la version physique sur cartouche. Une fois que nous aurons une nouvelle date de lancement, nous vous le ferons savoir!