The Outer Worlds - Une vidéo pour tester les performances de la version Nintendo Switch

Disponible officiellement depuis le 5 juin 2020 sur Nintendo Switch, The Outer Worlds fait déjà parler de lui à cause de son rendu visuel peu flatteur. Mais qu'en est-il du framerate du jeu ? Le Youtuber Jansn Benchmarks s'est penché sur la question en nous offrant une vidéo d'analyse du framerate du jeu, en mode salon et en mode portable que vous pouvez retrouver ci-dessous.

Comme vous pourrez le constater, le titre peine à maintenir les 30FPS et observe de sacrées chutes lors des phases de combat. Il n'est en revanche pas indiqué si ce test a été réalisé avant ou après installation du gros patch de lancement. Vous trouverez également ci-dessous une vidéo comparative proposée par Digital Foundry