The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom se met à jour et passe en version 1.1.1 - Tous les détails

Une semaine tout pile après sa sortie en grande pompe, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom accueille sa seconde mise à jour et passe en version 1.1.1. Au menu de ce patch, quelques petits correctifs dont la résolution d'un problème autour de la quête "La Porte Close", l'une des premières quêtes du jeu. Voici l'intégralité des correctifs déployés par Nintendo :

Ver. 1.1.1 (publiée le 18 mai 2023)

Mises à jour générales

Correction d'un problème qui empêchait parfois le joueur de terminer la quête principale "La Porte Close", même s'il remplissait les conditions pour avancer dans la quête.

Si vous avez déjà rencontré ce problème, vous pourrez terminer la quête en téléchargeant les données de cette mise à jour.

Plusieurs problèmes ont été résolus afin d'améliorer l'expérience de jeu.

Si rien de bien significatif n'est à noter dans ce patch, si l'on exclut la résolution d'un problème autour de la quête "La Porte Close", nul doute que ce patch sera suivi de bien d'autres patchs dans les jours à venir.

Source : Nintendo