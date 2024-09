The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom aurait pu s'appeler différemment

L'artbook de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom vient de sortir au Japon et quelques informations croustillantes en sont déjà extraites. Dans celui-ci, nous apprenons notamment que le jeu aurait pu s'appeler The Legend of Zelda : Tears of the Dragon. En effet, d'après Eiji Aonuma cela a été fortement considéré, mais c'est finalement le titre que nous lui connaissons tous qui a été choisi pour les raisons suivantes :

Laisser entendre que le Dragon de Lumière était Zelda aurait été problématique, ce qui a aussi influencé le titre. L’un des candidats à la fin du développement pour le titre du jeu était ‘Tears of the Dragon’, nous voulions avoir des motifs de dragon dans le logo du jeu. Mais cela aurait été une mauvaise idée d’avoir ‘Dragon’ dans le titre... Cela aurait trop mis en avant le Dragon de Lumière (rires). Mais rien d’autre ne venait, et nous manquions de temps… Un membre de l’équipe a alors proposé ‘Kingdom’. Avec ‘Tears of the Kingdom’, le titre semblait se connecter au Dragon de Lumière pour nous et nous pouvions garder nos motifs de dragon dans le logo. Avec le titre choisi, le logo est enfin devenu ce qu’il est aujourd’hui.

Que pensez-vous de ce choix de titres ? Quel titre a votre préférence ?