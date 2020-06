The Legend of Zelda : Ocarina of Time - Un fan réalise une parodie du jeu

Alors que nous sommes sans nouvelles du très attendu The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 annoncé en 2019, la chaîne Youtube TerminalMontage, connue pour ses montages hilarants, a réalisé une parodie du très célèbre The Legend of Zelda : Ocarina of Time en attendant des nouvelles de la part de Nintendo pour son prochain opus.

Attention cependant, certains passages sonores bruyants peuvent vous surprendre. Nous vous recommandons d'ajuster le son de votre ordinateur/smartphone avant de lancer la vidéo en question disponible ci-dessous.

Si la vidéo vous a plu d'autres animations de ce style sont disponibles sur cette même chaîne parodiant par exemple les speedruns de Super Mario 64 ou Super Smash Bros..

Si cela vous intéresse, nous avons réalisé un court Let's Play sur le fanmade du remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time par CryZENx produit sur Unreal Engine 4. Si vous ne l'avez pas encore visionné, nous vous invitons à aller le regarder ici.

Source : Youtube