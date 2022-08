The Legend of Zelda : Breath of the Wild - Le FanMod Second Wind dévoile la Witch Tower en vidéo

Connu et reconnu dans le milieu des moddeurs pour être l'instigateur du projet Second Wind, un FanMod de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, regroupant une cinquantaine d'intervenants, Waikuteru revient vers nous ce jour avec une nouvelle vidéo. Après les cavernes d'Hyrules disponibles dans la dernière mise à jour du FanMod (v1.9.13), petit trailer de présentation d'une nouvelle mission récemment implémentée dans le "jeu" : La Witch Tower (Roc's Tower).

Une tour isolée à côté des sommets d'Hebra... L'un des douze boss de The Ancient Trials se trouverait dans la Roc's Tower. Link n'hésite pas et envahit cette tour mais sera-t-il capable de vaincre le boss qui l'attend au sommet ?

Bien sûr inutile d'attendre ce contenu sur les versions officielles de Nintendo, le tout est développé sur une version Wii U moddée. Y jouer n'est donc pas possible de manière officielle.