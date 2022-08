The Legend of Zelda : Breath of the Wild - Le fan-made Second Wind de Waikuteru vous invite dans les cavernes d'Hyrule

Connu et reconnu dans le milieu des moddeurs pour ses nombreuses créations de contenu pour la versions Wii U de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Waikuteru revient vers nous ce jour avec une nouvelle anecdote sur le DLC participatif dont il est l'instigateur : Second Wind. Au menu ce jour, la découverte d'un tout nouveau contenu qui va vous plonger dans une missions dans les cavernes obscures d'Hyrule. Nous vous laissons découvrir ce nouveau contenu 100% non-officiel ci-dessous.

Bien sûr inutile d'attendre ce contenu sur les versions officielles de Nintendo, le tout est développé sur une version Wii U moddée à l'occasion par un collectif d'une cinquantaine de passionnés. Y jouer n'est donc pas possible de manière officielle.