The Legend of Zelda : l’amiibo Golem de Mineru disponible en précommande sur le My Nintendo Store

Nintendo continue d’étoffer la collection d’amiibo dédiée à The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom avec l’arrivée prochaine du très attendu amiibo du Golem de Mineru. Bonne nouvelle pour les collectionneurs et les fans de la licence : la figurine est désormais disponible en précommande sur le My Nintendo Store.

Prévu pour une sortie le 17 septembre 2026 , cet amiibo inédit représente le célèbre Golem Zonai piloté par Mineru dans l’aventure. Nintendo a particulièrement soigné cette figurine, qui contrairement aux amiibo des Prodiges est doté de membres articulés, expliquant aussi son tarif plus élevé que la moyenne. Comme les autres amiibo de la collection Tears of the Kingdom, celui-ci débloquera divers bonus en jeu. En le scannant dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, les joueurs pourront notamment obtenir un tissu spécial pour le paravoile de Link, dont certaines parties brillent dans l’obscurité, ainsi que différents objets utiles pour l’aventure. Affiché au tarif de 29,99 € sur le store officiel Nintendo, cet amiibo pourrait rapidement devenir une pièce recherchée par les collectionneurs Zelda.

Source : Nintendo