The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak - Une démo disponible pour tenir les joueurs en haleine

Licence de RPG culte pour les joueurs n'ayant pas peur de la langue de Shakespeare et de son scénario d'une grande densité s'étalant sur plusieurs générations de consoles, The Legend of Heroes est de retour en juillet avec son dernier opus en date The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak. Si nous attendons impatiemment sa sortie le 5 juillet prochain sur Nintendo Switch et supports concurrents, NIS America et Nihon Falcom ont mis à disposition des joueurs une démo accessible dès à présent, et comprenant les éléments suivants :

Découverte du prologue.

Passer du combat en temps réel au combat au tour par tour.

Manier des Arts magiques ainsi que des Objets uniques.

Rencontrer des personnages incontournables, comme Van Arkride, un spriggan ou un professionnel clandestin acceptant le travail de n'importe quel client, mais aussi Agnés Claudel, étudiante en première année à la prestigieuse Académie Aramis, qui se rend chez Van avec une requête unique.

Et pour les joueurs qui seront conquis par cette démo, les données de sauvegarde seront transférées vers la version complète dès sa sortie le 5 juillet.