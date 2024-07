The Legend of Heroes: Trails through Daybreak est disponible sur Nintendo Switch

Dernier opus de la licence RPG culte de Nihon Falcom, The Legend of Heroes: Trails through Daybreak est de retour sur Nintendo Switch et supports concurrents depuis ce vendredi 5 juillet 2024. Pour l'occasion, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

À propos de The Legend of Heroes: Trails through Daybreak Le spriggan Van Arkride est sur le point d'entreprendre une mission qui changera le destin d'une nation ! Après une brève guerre, Calvard jouit d'une prospérité économique sans précédent. Cependant, la population est de plus en plus incertaine à mesure que le nombre d'immigrants augmente et que des réformes politiques douteuses sont mises en place. Explorez les confins de la République de Calvard tout en vous plongeant dans une histoire riche en action et en intrigues dans un tout nouveau chapitre de la bien-aimée série Trails !