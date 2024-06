The Legend of Heroes: Trails through Daybreak dévoile son opening

Prochain opus de la licence de RPG désormais culte de NIhon Falcom, The Legend of Heroes: Trails through Daybreak s'apprete à s'offrir une sortie sur Nintendo Switch et supports concurrents le 5 juillet prochain en versions physique et dématérialisée. En attendant ces quelques jours qui nous séparent de la date de sortie, Nihon Falcom et NIS America en charge de l'édition nous proposent de découvrir l'opening ci-dessous.

Le spriggan connu sous le nom de Van Arkride est un professionnel clandestin sans allégeance, acceptant des missions de détective, négociateur ou chasseur de primes de n'importe quel client. Toutefois, le cours de sa vie va changer à jamais lorsqu'il prendra en charge une affaire étrange qui menace la nation entière. Armé de votre épée, menez des combats intenses qui prennent vie grâce à des visuels sublimes, et façonnez votre propre expérience de jeu à Calvard avec des fonctionnalités telles que le mode grande vitesse et le nouveau système d'alignement !

The Legend of Heroes : Trails through Daybreak

Source : Nintendo