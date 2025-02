The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II dévoile son opening

Si vous êtes un amoureux de RPG et que vous ne savez pas comment vous occuper à la Saint Valentin, Nihon Falcom​ et NIS ont pensé à vous avec la sortie de The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II. Si les possesseurs de Nintendo Switch n'ont pas eu le droit à la démo du jeu, nous vous laissons découvrir ci-dessous l'opening du jeu qui sera donc disponible le 14 février prochain .

L'aube se lèvera de nouveau Venez une fois de plus explorer Calvard Republic afin de résoudre le mystère de la bête cramoisie dans Trails through Daybreak II ! Un jour, une horrible série de meurtres met en branle la roue du destin dans sa spirale chaotique. Alors que l'horizon s'assombrit, Van Arkride le spriggan reçoit une visite inattendue. Qui se cache derrière ces meurtres, et quel est leur motif ?



Seul le temps vous permettra de lever le voile sur les secrets qui se tapissent dans les ombres.