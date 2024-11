The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II dévoile son histoire dans un nouveau trailer

Attendu pour le début de l'année prochaine sur Nintendo Switch et supports concurrents, The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II profite de ces quelques semaines d'attente pour nous fournir de nouvelles informations sur son contenu. NIS America et NIhon Falcom nous proposent ainsi un nouveau trailer mettant en avant l'histoire de cet opus. Nous vous laissons le découvrir ci-dessous.

À propos de The Legend of Heroes : Trails through Daybreak II N'étant plus menacés par l'organisation mafieuse Almata, les habitants de Calvard ont retrouvé une vie paisible. Mais un jour, une série de meurtres choquants impliquant une mystérieuse bête cramoisie remet le destin en marche. Diverses factions entrent en action - à la fois celles qui respectent la loi pour découvrir la vérité et celles qui cherchent à tirer profit de tout nouveau développement, aussi sinistre soit-il. Alors que le chaos se profile à nouveau à l'horizon, le spriggan Van Arkride reçoit un visiteur inattendu, ce qui le pousse à mener sa propre enquête. Qui se cache derrière ces meurtres et quel est leur objectif ? Les sables du temps réunissent d'anciens et de nouveaux visages dans ce deuxième épisode palpitant de la saga Trails through Daybreak.