The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II RPG sortie Fevrier 2025 Nintendo Switch

La licence The Legend of heroes n'est pas prête de s'arrêter sur Nintendo Switch. Après The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak paru en juillet 2024, NIS America et Nihon Falcom remettent le couvert avec la suite directe du jeu dénommée The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II. Initialement annoncé pour début 2025, NIS America vient de diffuser un nouveau trailer du jeu, calant la sortie au 14 février 2025. Saint Valentin en couple ou sauver de nouveau le peuple de Calvard, à vous de choisir !

Caractéristiques : N’étant plus sous la menace de l’organisation mafieuse Almata, le peuple de Calvard profite désormais d’une vie paisible. Dans cette suite de The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak, une terrible série de meurtres impliquant une mystérieuse bête écarlate enclenche de nouveau la roue du destin. De nombreuses factions se mobilisent : d’un côté ceux qui poursuivent la vérité pour faire régner l’ordre et de l’autre ceux qui cherchent à profiter de la situation peu importe les circonstances, aussi sinistres soient-elles. Alors que le chaos guette de nouveau l’horizon, le spriggan Van Arkride reçoit un visiteur inattendu qui lui demande de faire sa propre enquête. Qui se cache derrière ces meurtres et quel est son objectif ? Le sable du temps continue de s’écouler et réunit maintenant de nouveaux visages et d’autres plus familiers dans cette palpitante suite de la saga Trails through Daybreak.