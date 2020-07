The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel III enfin disponible sur Nintendo Switch

Avis aux amateurs de J-RPG, The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel III est enfin disponible sur Nintendo Switch depuis le 20 juin 2020 . Afin de fêter comme il se doit cette bonne nouvelle, NIS America et Koch Media nous ont mis à disposition un trailer de lancement à découvrir ci-dessous. Pour rappel, une démo gratuite du jeu est disponible sur l'eShop, et vous pouvez également lire notre test du jeu juste ici.

À propos du jeu : Près d'un an et demi s'est écoulé depuis la guerre civile d’Erebonia et beaucoup de choses ont changé depuis... Des positions changeantes des pays à la politique intérieure de l'Empire, en passant par la vie de Rean Schwarzer, les ombres du passé ont laissé place à l’éclosion d'un nouveau chapitre. Maintenant diplômé de l'Académie militaire de Thors, Rean est devenu instructeur au Thors Branch Campus, une académie récemment ouverte qui se voit rapidement propulsée sur la scène nationale. C’est au sein de cette académie que Rean prend la tête d’une toute nouvelle Classe VII, endossant la responsabilité de guider une nouvelle génération de héros vers un avenir incertain. Bien que le calme règne pour le moment, l’infâme organisation Ouroboros tisse toujours en secret un obscur complot qui pourrait faire sombrer tout le continent dans une guerre destructrice... ou quelque chose de plus sinistre encore. Trails of Cold Steel III invite les joueurs à se plonger dans un monde rempli d’intrigues et d’événements palpitants. Embarquez pour un voyage étourdissant à travers les terres inexplorées d’Erebonia et rencontrez de nouveaux visages ainsi que de vieux amis, bien connus des fans de la série. Fidèle aux anciens Trails, l’histoire profonde et captivante de Trails of Cold Steel III est portée par un casting de personnages exceptionnel et par un système de combat affiné par des décennies d’innovations en matière de RPG. Caractéristiques : Bienvenue dans la nouvelle Classe VII ! – Parcourez les terres inexplorées annexées par l’Empire avec une toute nouvelle équipe et retrouvez de vieux amis du passé.

– Parcourez les terres inexplorées annexées par l’Empire avec une toute nouvelle équipe et retrouvez de vieux amis du passé. Une histoire immersive – Découvrez une histoire épique qui s’est développée à travers les différents épisodes de la série et qui saura emporter les nouveaux joueurs comme les fans fidèles. Le jeu propose une introduction interactive qui permet aux nouveaux venus de se mettre à jour pour plonger pleinement dans le monde de Trails of Cold Steel.

– Découvrez une histoire épique qui s’est développée à travers les différents épisodes de la série et qui saura emporter les nouveaux joueurs comme les fans fidèles. Le jeu propose une introduction interactive qui permet aux nouveaux venus de se mettre à jour pour plonger pleinement dans le monde de Trails of Cold Steel. Un système de combat perfectionné au fil des décennies – Combattez les menaces imminentes grâce à un système de combat affiné au fil des ans. L'ajout de fonctionnalités telles que Brave Order et le système Break vous ouvre de nouvelles possibilités pour briller au combat !