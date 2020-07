Trails of Cold Steel IV - Découvrez la jaquette reversible du jeu

Alors que bon nombres de fans de J-RPG sont entrain de jouer assidument à The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel III, NIS America continue tranquillement sa communication autour de sa suite directe The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV. Attendu seulement début 2021 sur les Nintendo Switch occidentales, NIS America a déjà organisé un de ses habituels concours pour proposer aux joueurs d'élire la jaquette réversible qu'ils aimeraient retrouver sur leur boîtier de jeu.

Les résultats sont tombés, et l'éditeur nous dévoile le grand gagnant via Twitter. Nous vous laissons admirer la jaquette ci-dessous.

#ICYMI The votes are in, and the winning design of our Trails of Cold Steel IV Reverse Cover Contest has been decided! This alternate artwork will be included with the physical release, which you can preorder here: (https://t.co/u7Te6EF92V) #TrailsofColdSteelIV pic.twitter.com/V1EUPeLGne