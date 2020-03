The Last Campfire arrive sur Switch cet été

Annoncé lors de l'Indie World d'aujourd'hui, The Last Campfire est un jeu signe Hello Games, les développeurs de No Man's Sky. Dans ce jeu d'énigme au style graphique épuré et adorable, vous devrez aider un petit personnage du nom de Ember à rentrer chez lui, tout en parcourant des salles remplies d'énigmes, salles qui semblent également cacher un mystérieux passé... Hello Games a d'ailleurs déclaré pendant l'Indie World que le jeu était centré sur le thème de la compassion, de l'empathie et de la renaissance de l'espoir.

???? Aidez Ember à rentrer chez lui dans #TheLastCampfire de @hellogames, une aventure intimiste sur l'amitié et l'espoir qui arrivera cet été sur #NintendoSwitch. #IndieWorld pic.twitter.com/iIRlPBVqop — Nintendo France (@NintendoFrance) March 17, 2020

The Last Campfire est prévu pour cet été sur Nintendo Switch

Source : Youtube