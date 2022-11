The Knight Witch - Le mélange sorcellerie et shoot'em up est disponible sur Nintendo Switch

Si vous aimez la sorcellerie et les shoot'em up, pourquoi ne pas opter pour un mix des genres pour un maximum de plaisir ? The Knight Witch est officiellement disponible sur l'eShop de la NIntendo Switch depuis ce 29 novembre 2022. En attendant notre test dédié rédigé par le camarade Kosmo56, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Sorcellerie à la shoot 'em up !

Affrontez de terribles ennemis et abattez-les en exploitant avec ruse votre magie ou vos armes. Grâce à leur capacité d'envol, leurs prouesses au combat et leur magie défiant la réalité, les Knight Witches ont un contrôle absolu du champ de bataille !

Corps et âme : la dualité des Knight Witches

Tirer ou lancer des sorts : pourquoi se limiter ? Façonnez votre style de jeu, améliorez les capacités de votre Knight pour une expérience de shmup effrénée, ou renforcez sa magie et personnalisez votre deck grâce à plus de 30 cartes sorts uniques.

Instaurez la confiance et tissez des liens durables

Vos exploits à Dungeonidas ne passeront pas inaperçus auprès des résidents. Les Knight Witches gagnent en puissance grâce à la gratitude et à la confiance et peuvent en gagner de bien des manières... certaines plus honnêtes que d'autres. Serez-vous prêts à tout pour gagner en popularité, ou conserverez-vous votre intégrité ? À vous de choisir...

Accessibilité visionnaire

The Knight Witch est un metroidvania sans barrière conçu avec amour : avec un système intuitif de ""visée automatique"" activable et désactivable à tout moment, de multiples options d'aide affectant le monde du jeu et un ingénieux système de navigation de l'histoire principale, vous pourrez ajuster le jeu à votre niveau sans jamais vous y perdre.

Super Mega Team :

The Knight Witch vous est proposé par une équipe de vétérans du développement qui ont travaillé sur des titres comme RiME, Moonlighter et Plants VS Zombies.