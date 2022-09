The Knight Witch - Le mélange Metroidvania / Bullet Hell dévoile sa date de sortie sur Nintendo Switch

Annoncé en avril dernier par Team17 et Super Awesome Hyper Dimensional Mega Team, The Knight Witch nous donne enfin de ses nouvelles. Le mélange Metroidvania / Bullet hell vient de dévoiler un tout nouveau trailer, confirmant au passage sa sortie sur Nintendo Switch et supports concurrents le 29 novembre 2022 .

Avec plus de 30 cartes de sorts uniques à choisir dans un système de construction de deck magique, et des capacités de chevalier à améliorer, les joueurs peuvent personnaliser la construction de Rayne pour l'adapter à leur style de jeu, en abattant les golems envahisseurs de la manière la plus efficace. Comme les autres chevaliers-sorciers, Rayne se nourrit de l'amour et de l'adoration des citoyens de Dungeonidas, devenant de plus en plus forte grâce à leur soutien continu. Les joueurs peuvent choisir d'en tirer profit, en mentant aux habitants qui l'adorent pour leurs propres intérêts, ou ils peuvent être honnêtes et partager la douloureuse vérité avec les masses.

Caractéristiques principales de The Knight Witch :