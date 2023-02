The Knight Witch aura le droit à sa version physique ce printemps sur Nintendo Switch

Disponible depuis novembre dernier sur l'eShop de la Nintendo Switch, The Knight Witch s'apprête à reprendre du service dans le courant du printemps 2023. Fireshine Games, Team17, le studio indépendant Super Awesome Hyper Dimensional Mega Team et Just For Games viennent en effet de signer un partenariat pour proposer ce curieux mélange metroidvania / shoot'em up en version physique deluxe sur Nitnendo Switch et consoles concurrentes le 23 mai 2023 .

À propos de The Knight Witch :

The Knight Witch est un metroidvania offrant un gameplay effréné et un monde magnifique tracé à la main. Lancez de puissants sorts grâce à vos cartes, liez-vous d’amitié avec les personnages et faites des choix difficiles au fil de votre quête pour sauver le monde et révéler le secret de l’invasion.

Quand shoot'em up et sorcellerie ne font plus qu’un !

Affrontez des ennemis redoutables et choisissez entre sorts et bonnes vieilles armes pour triompher. Grâce à leurs facultés de vol, leur force surhumaine et leur magie surnaturelle, les Knight Witches dominent le champ de bataille !

Faites parler la poudre ou la magie

Orbes laser, ou cartes-sorts ? Et pourquoi pas les deux ? Personnalisez votre style de jeu en renforçant vos capacités Knight pour un gameplay shoot'em up frénétique, ou optez pour les améliorations Witch et explorez les possibilités offertes par votre deck de plus de 30 cartes-sorts.

Gagnez la confiance du peuple et tissez des liens forts

Dans Donjonidas, vos actes héroïques feront l’objet de maintes discussions parmi les citoyens. Les Knight Witches gagnent en puissance avec chaque témoignage de gratitude, et les méthodes permettant de les accumuler sont nombreuses, mais pas toujours honnêtes. Choisirez-vous la popularité, ou l’intégrité ? À vous de décider.

Un jeu pensé pour être accessible

The Knight Witch est un metroidvania qui a été conçu pour abattre toutes les barrières : avec sa visée automatique intuitive et optionnelle, ses « cheats » capables d’altérer le monde du jeu et son système de navigation narrative focalisé sur l’histoire, vous trouverez toujours votre chemin et pourrez à tout moment adapter la difficulté.

The Knight Witch est un metroidvania mélangeant shoot'em up et aventure créé pour nous rappeler combien il est important de dire merci.