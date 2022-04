The Knight Witch - Un metroidvania façon bullet-hell ensorcelant annoncé sur Nintendo Switch

Nouveau titre signé Team17 et Super Awesome Hyper Dimensional Mega Team, The Knight Witch s'apprête à débarquer sur Nintendo Switch et supports concurrents. Au menu, un shoot'em up de type bullet-hell vous plaçant au centre d'une guerre contre des hordes de golems. En attendant de découvrir la date de sortie précise du titre prévue courant 2022 , nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous accompagné d'un descriptif officiel.

Avec plus de 30 cartes de sorts uniques à choisir dans un système de construction de deck magique, et des capacités de chevalier à améliorer, les joueurs peuvent personnaliser la construction de Rayne pour l'adapter à leur style de jeu, en abattant les golems envahisseurs de la manière la plus efficace. Comme les autres chevaliers-sorciers, Rayne se nourrit de l'amour et de l'adoration des citoyens de Dungeonidas, devenant de plus en plus forte grâce à leur soutien continu. Les joueurs peuvent choisir d'en tirer profit, en mentant aux habitants qui l'adorent pour leurs propres intérêts, ou ils peuvent être honnêtes et partager la douloureuse vérité avec les masses. Caractéristiques principales de The Knight Witch : Shoot 'Em Up Ensorcelé : Rencontrez des ennemis maléfiques et choisissez d'utiliser la magie de Rayne ou ses armes et son intelligence pour les vaincre.

Le corps et l'esprit : La dualité Chevalier-Sorcier : Personnalisez le style de jeu unique de Rayne, en améliorant les capacités du chevalier pour une expérience de shoot'em up plus rapide, ou renforcez la magie de la sorcière et explorez différentes stratégies de deckbuilding avec plus de 30 cartes de sorts uniques à choisir.

Développez la confiance et créez des liens durables : Les chevaliers-sorciers deviennent plus forts avec la gratitude et la confiance et peuvent la gagner de nombreuses façons, qui ne sont pas toutes sincères - le choix de la popularité plutôt que de l'honnêteté est entre les mains des joueurs.

Une accessibilité avant-gardiste : The Knight Witch a été conçu comme un Metroidvania sans barrières. Grâce à un système intuitif de " visée automatique ", des " cheats " qui changent le monde et un système de navigation ciblé sur l'histoire principale, les joueurs ne seront jamais perdus et pourront adapter le jeu à leur niveau.

Super Mega Team : The Knight Witch est proposé par une équipe de développeurs chevronnés à l'origine de titres tels que RiME, Moonlighter et Plants VS Zombies.