The Falconeer détaille son DLC Edge of the World directement inclus sur Nintendo Switch

Toujours attendu pour le 5 août prochain sur Nintendo Switch, The Falconeer - Warrior Edition intégrera dès sa sortie un DLC (gratuit pour les possesseurs du jeu étant donné qu'il est inclus dans la "Warrior Edition". Ce DLC qui jusqu'alors s'était fait discret vient aujourd'hui de se doter d'une bande-annonce le détaillant.

Ainsi nous apprenons que ce contenu téléchargeable intégrera pas moins de 3 nouvelles campagnes contenant 9 missions inédites dans de nouveaux lieux et avec de nouvelles classes jouables, de quoi prolonger l'expérience The Falconeer au-delà de son contenu de lancement.

Avez-vous hâte de vous lancer dans l'aventure The Falconeer ? Vous pouvez d'ores et déjà lire le très bon test de notre fidèle ami C-Ptique ici même !

Lancez-vous dans des missions épiques et inédites, embarquez pour de nouvelles aventures et découvrez des histoires qui vous mèneront dans de nouveaux lieux spectaculaires aux confins de la civilisation avec ""Bout du monde"", une nouvelle extension de ce jeu nominé aux BAFTA.



Comprend trois toutes nouvelles mini-campagnes pour neuf missions inédites, des lieux exotiques, deux nouvelles classes jouables avec des montures uniques et l'arme ""électrolance impériale"" !