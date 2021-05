The Falconeer - Warrior Edition prendra son envol en août sur Nintendo Switch

Développé en solo par Tomas Sala à destination des Xbox Series X et S, The Falconeer s'apprête à débarquer sur Nintendo Switch dans une édition augmentée dénommée The Falconeer - Warrior Edition. Dans cette édition, nous retrouverons le jeu de base, accompagné du DLC The Hunter qui proposera une nouvelle classe de joueur, ainsi que le DLC Edge of the World qui débloquera 3 quêtes annexes et un nouveau boss.

Pour fendre les airs sur le dos de votre propre oiseau de guerre, la sortie de The Falconeer est attendue pour le 5 août 2021 en version dématérialisée, et en version physique.