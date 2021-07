The Falconeer - Warrior Edition prépare sa sortie en dévoilant sa bande-annonce de lancement

Toujours attendu pour le 5 août prochain sur Nintendo Switch, The Falconeer - Warrior Edition, fidèle à la tradition, prépare sa sortie imminente en dévoilant sa bande-annonce de lancement. Pour sa sortie sur la console hybride, The Falconeer nous gâte en emmenant avec lui pas moins de deux DLC supplémentaire The Hunter et Edge of the world directement et gratuitement dès sa sortie.

Ce dernier DLC s'était vu détaillé ici par les développeurs du jeu via une bande-annonce spécialement consacrée à lui. Cette Warrior Edition s'annonce donc très complète avec le jeu de base et de quoi poursuivre l'aventure après sa fin initiale.

Que pensez-vous de cette bande-annonce ? Vous donne-t-elle envie de jouer au jeu ?