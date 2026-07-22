The Duskbloods - Les candidatures pour le test réseau fermé sont ouvertes

C'est la nouvelle licence de FromSoftware exclusive à la Nintendo Switch 2, et pourtant nous ignorons encore presque tout de The Duskbloods. Grand absent du dernier Nintendo Direct de juin, les joueurs vont pouvoir approcher ce jeu mystérieux dans le courant du mois d'août grâce à son test réseau fermé. Pour avoir la chance d'être sélectionné pour y participer durant la deuxième quinzaine d'août, rien de plus simple, il suffit de vous rendre sur ce lien, d'associer votre compte Nintendo. Attention petite subtilité au moment de l'association du compte, pensez à ouvrir le détail de l'association et à cocher la case pays, faute de quoi vous aurez un message d'erreur lors de la synchronisation. Voici les informations à retenir pour ce test :

Dépôt des candidatures

Du mercredi 22/07 à 16:00 au mardi 28/07 à 15:59

Annonce des sélections

Vendredi 07/08 à 15:00

Planning du test réseau

21/08/2026, de 12:00 à 16:00

22/08/2026, de 04:00 à 08:00

23/08/2026, de 20:00 à 00:00

23/08/2026, de 12:00 à 16:00

24/08/2026, de 04:00 à 08:00

Les candidatures pour participer au test réseau fermé de The Duskbloods sont maintenant ouvertes !

Les terres du Crépuscule vous attendent...



Déposez votre candidature via le site officiel du test réseau : https://t.co/lBGHuzTMPA pic.twitter.com/bksHy10fm2 — Nintendo France (@NintendoFrance) July 22, 2026

Source : Theduskbloods