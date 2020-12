The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics s'offre une sortie boîte et une édition collector sur Nintendo Switch

Sorti en début d'année sur Nintendo Switch et PS4, The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics revient dans l'actualité grâce à Limited Run qui sort aujourd'hui en version cartouche, en édition simple et collector. L'édition collector sera disponible en édition limitée (1500 exemplaires) Elle comprendra, le jeu, un manuel une boite décorée, un petit "Crystal", des autocollants, une carte en tissu, une lithographie et surtout un Fizzgig en peluche (voir l'image ci-dessous.) La date de sortie n'est pas encore connue. Pour plus de détails, voir le site officiel.

