The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics : voir les premières minutes FR du jeu désormais disponible

A l'origine Dark Crytal est un film américain tourné en 1982 par Jim Henson, le papa du Muppet Show qui fait désormais parti des classiques du cinéma. Tourné entièrement avec des marionnettes, le film impose un imaginaire foisonnant et visionnaire, débordant de créativité et d'images fantastiques, le tout rehaussé par une bande son inoubliable. Si à sa sortie, le film a eu tendance à être sous estimé et même méprisé par la critique, il a marqué des générations de cinéphiles et a donné lieu à d’innombrables fan-fictions, nouvelles, comics et autres produits dérivés. L'année dernière , le film a eu droit à une version restaurée de toute beauté, actant sa réhabilitation.

Dans le même temps, Netflix a lancé une série dérivée ambitieuse réalisée par le français Louis Leterrier : Dark Crystal : L'Age de la Résistance et qui en fait une préquelle au film. Si on y retrouve parfois la magie de l'oeuvre originale et quelques fulgurances poétiques dues principalement aux séquences tournées avec des marionnettes, le recours trop systématique aux images de synthèse à la moindre occasion a considérablement amoindri à la fois son impact visuel mais aussi toute la pertinence de l'oeuvre. En effet, pourquoi s'embêter avec des marionnettes si tout peut être réalisé en image de synthèse ? Il n'empêche, la série reste tout à fait recommandable et permet à une génération de découvrir (et aux fans de retrouver) les Skeksès et les Gelflings ainsi que l'imposante Aughra, formidable personnage (initialement crée par Franck Oz.)

Et c'est naturellement aussi le cas dans le jeu dérivé de la série Netflix et qui a été lancé hier sur différentes plateformes dont la Nintendo Switch. Pour la forme, The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics est un jeu de stratégie au tour par tour dont les événements se déroulent avant ceux de la série et qui oppose une nouvelle fois les Gelflings au Skekses. Il est disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 17,99€ .

En attendant le test, nous vous invitons à découvrir les premières minutes du jeu sur Nintendo Switch en version française dans notre vidéo ci-dessous. En prime, retrouvez la présentation officielle du jeu, et en bonus les bandes annonces de la série Netflix et du film original.