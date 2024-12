The Cub s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Sorti sur l'eShop au début de l'année 2024, The Cub vous propose de suivre les pérégrination d'un des survivants d'une Terre à l'agonie délaissée par les plus riches. Reprenant l'univers de Golf Club Nostalgia pour nous plonger dans la peau d'un des survivants, le titre s'était cantonné qu'à une sortie en dématérialisé. Microids Distribution France et Meridiem Games viennent de signer un partenariat pour proposer The Cub développé par Demagog Studio en édition physique à partir du 13 mars 2025 sur Nintendo Switch. Nous vous laissons découvrir un aperçu visuel de la boîte de jeu ci-dessous.

L'histoire d'un enfant traqué Après la Grande Catastrophe Écologique, les plus riches fuient sur Mars, laissant les autres à leur sort. Parmi les survivants, un petit enfant développe une immunité à la planète hostile et reste sur Terre. Des décennies plus tard, les habitants de Mars reviennent explorer la planète dévastée. Lorsqu'ils aperçoivent cet enfant, surnommé The Cub, ils tentent immédiatement de le capturer. Ce début de chasse marque le début d'une épopée d'évasion, d'exploration et de découverte à travers les ruines urbaines de l'humanité, entrecoupée de poursuites frénétiques. Un monde chargé d'histoires Explorez les vestiges d'une civilisation anéantie par la Grande Catastrophe Écologique, où Mère Nature, évoluée, reprend ses droits. L'histoire et les indices sur la chute de l'humanité sont disséminés à travers le monde. Des immeubles brutalistes en ruine, des laboratoires de génétique abandonnés, des mines chimiques épuisées et des champs de bataille envahis par la végétation : chaque niveau raconte une histoire. Une bande-son immersive pour vous accompagner Tout au long de votre aventure, écoutez Radio Nostalgia From Mars, une bande-son sur mesure qui marquera votre esprit. Plongez dans des récits de survie poignants des quelques ultra-riches exilés sur Mars, tout en profitant d'une sélection de morceaux apocalyptiques chill animés par un DJ à la voix douce. Un style visuel évocateur Chaque image est méticuleusement dessinée pour évoquer les grands films d'animation de la fin des années 90, comme Atlantide, l'empire perdu, Tarzan ou La Route d'Eldorado. Le jeu s'inspire également de l'esthétique et de la narration de la série acclamée Primal du créateur de Samurai Jack, Genndy Tartakovsky