The Cub - Le titre mêlant plateforme et parkour s'offre un nouveau trailer sur Nintendo Switch

Si nous n'avons toujours pas de date de sortie à nous mettre sur la dent pour le jeu The Cub de Demagog Studio et Untold Tales, ces derniers ont quand même profité du mois de juin pour présenter au public une toute nouvelle vidéo de gameplay. Attendu sur Nintendo Switch et PC logiquement dans le courant de l'année 2022, le jeu de plateforme à également le droit à une première démo sur Steam pour ceux souhaitant découvrir le titre dès à présent.

The Cub est un jeu de plateforme et de parkour en 2D inspiré des jeux SEGA classiques des années 90 - Le Livre de la jungle, Aladdin, Le Roi Lion - mais avec des idées et des tournures modernes. Le jeu se déroule dans le même monde post-apocalyptique que Golf Club : Wasteland, l'histoire se déroule cette fois du point de vue de ceux qui sont restés et ont survécu sur Terre alors que les ultra-riches ont fui vers Mars au moment où la société s'effondrait.

Le jeu a récemment fait partie des 9 derniers jeux sélectionnés par le Tribeca Games Showcase qui innovent sur le front de la narration, de l'art et de l'innovation aux côtés d'autres titres à venir tels que Oxenfree 2, Cuphead - The Delicious Last Course, et A Plague Tale : Requiem.

Une autre présentation au Guerilla Collective sera suivie d'une participation au SteamNext Fest de juin 2022. La démo jouable a été mise à la disposition de tous sur Steam. Elle donne aux joueurs un aperçu de 3 niveaux différents ainsi qu'une bonne dose de la prochaine vague de Radio Nostalgia From Mars - l'émission de radio caractéristique diffusant des histoires et des musiques en provenance de la colonie ultra-riche de Mars.