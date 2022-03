The Cub - Le Livre de la Jungle rencontre l'Armageddon sur Nintendo Switch

Le collectif de développeur Demagog Studio semble passionné par les univers post-apocalyptique. Après Golf Club: Wasteland, nous pouvons découvrir ci-dessous leur nouveau jeu : The Cub. Annoncé sur Nintendo Switch et supports concurrents, le titre se présente comme l'histoire du Livre de la Jungle en plein Armageddon. Si nous n'avons toujours pas de date de sortie à l'heure actuelle, nous vous laissons découvrir le premier trailer du jeu ci-dessous.

Inspiré par les classiques, conçu pour le 21e siècle

Le jeu s'inspire des jeux classiques de SEGA des années 90 - Le Livre de la Jungle, Aladdin, Le Roi Lion - mais avec des idées et des tournures modernes. La plateforme parcourt les restes de l'humanité et un monde de ruines urbaines parsemé de références à la façon dont l'humanité pourrait un jour périr. Des tours brutalistes en ruine, des laboratoires de génétique abandonnés, des mines chimiques épuisées et des champs de bataille envahis par la végétation. Résolvez également des énigmes environnementales qui vous laissent perplexe, et gardez une longueur d'avance sur les méchants humains de retour de Mars qui vous poursuivent dans une chasse safari apocalyptique tordue.

This World Tells Tales - L'histoire derrière le louveteau

La Terre est tombée en ruines après de multiples guerres, une inégalité galopante et un désastre écologique. Dans les derniers mois, les ultra-riches ont fui vers Mars, laissant derrière eux des milliards de personnes qui sont mortes. Un nouvel écosystème se nourrissant des déchets chimiques laissés derrière lui évolue sans humains. Mais quelques enfants mutants qui ont développé une immunité et les compétences pour survivre ici errent toujours. Tu es l'un de ces enfants. Les années passent et les habitants de Mars retournent sur Terre. Après avoir repéré un petit enfant mutant, une chasse s'engage. C'est le début d'un voyage d'évasion, d'exploration et de découverte à travers les ruines urbaines de l'humanité, accompagné de courses effrénées au chat et à la souris.