Golf Club : Wasteland - L'apocalypse n'a pas empêché le jeu de se lancer sur Nintendo Switch

Nous y sommes, l'apocalypse a eu lieu et la Terre est devenue une zone stérile abandonnée par les humains. Tous ? Non ! Des irréductibles humains résistent encore et toujours et reviennent de temps en temps s'adonner au plaisir du Golf dans le jeu Golf Club : Wasteland. Enfin disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer du jeu accompagné d'un descriptif complet.

Les riches se sont réfugiés sur Mars mais reviennent sur une Terre ravagée pour le plaisir du golf. Dans ce paysage de désolation, le moindre trou a sa petite histoire et vous remuera les méninges pour réussir le coup parfait. Jouez parmi les vestiges de la civilisation et relevez les clins d'œil à l'actualité et à la culture de la Silicon Valley. Un scénario Par-3 Trois sources distinctes reconstitueront l'histoire de la chute de l'Humanité : le récit du golfeur solitaire, revenu sur Terre pour un dernier tour de piste ; la station Radio Nostalgia From Mars, qui vous décrit le quotidien des réfugiés martiens ; et enfin, la narration d'un « spectateur secret » qui vous observe de loin. Radio graphique Laissez-vous bercer par une bande-son dédiée et les témoignages diffusés sur Radio Nostalgia From Mars, qui donne la parole aux réfugiés martiens nostalgiques de la Terre au rythme d'une musique tout droit resurgie des années 2020. Un animateur accompagne le tout de nouvelles et d'annonces qui donnent à croire que la vie sur Mars n'a rien du tableau idyllique qu'on s'imagine. À chacun son parcours Chaque golfeur peut trouver son compte au gré de trois modes différents. Les joueurs occasionnels pourront suivre tranquillement l'histoire du mode Scénario. Les golfeurs plus aguerris tenteront de jouer chaque trou en résolvant les casse-têtes du mode Défi. Enfin, les puristes s'essaieront au mode Hardcore ultra-punitif, où la moindre faute se paie cash. Des commandes accessibles et une interface minimaliste permettent à chacun de jouer à son propre rythme. Club réservé Chaque exemplaire du jeu est accompagné de la bande-son officielle Golf Club Wasteland au format numérique et d'une spectaculaire BD qui développe l'histoire de Charley le golfeur solitaire.