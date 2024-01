The Cub - Faites tourner les golfeurs de Mars en bourrique sur Nintendo Switch

Après nous avoir fait incarner les ultra-riches qui se sont échappés d'une Terre en proie à l'extinction pour finalement revenir de mars pour s'offrir quelques parties de golf dans Golf Club: Nostalgia, l'heure est venue d'incarner un survivant de cette catastrophe dans le jeu The Cub. Se déroulant dans le même univers que le jeu cité plus tôt, Demagog Studio nous propose de découvrir un petit jeu mêlant aventure et plateformes où un Terrien qui a survécu à l'extinction du monde a su s'acclimater et survivre, à la grande surprise des Terriens ayant réussis à s'échapper sur Mars grâce au pouvoir de l'argent. Pour percer le mystère de sa survie, notre héros sera pris en chasse par trois énergumènes, mais il ne compte pas se laisser faire. Disponible dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous. A noter que pour ceux qui possèdent déjà Golf Club: Nostalgia, une réduction vous sera automatiquement proposée pour The Cub.

Dans The Cub, l'équipe retourne sur la même Terre en ruine, satirique, dystopique et éclairée au néon, juste après les événements de Golf Club : Nostalgia, mais dans un genre totalement différent. Poursuivez la saga dans cette fusion du Livre de la Jungle et d'Armageddon en parcourant les vestiges de l'humanité dans la peau d'un enfant évolué traqué par les ultra-riches qui, il y a des décennies, ont fui sur Mars, mais qui sont revenus et ont jeté leur dévolu sur vous. La carte de visite de Golf Club : Nostalgia, l'animateur radio à la voix douce de Radio Nostalgia fera son retour. Une collection d'histoires, d'annonces sur la vie sur Mars et de musiques d'apocalypse, toutes écrites sur mesure pour le jeu, vous tiendra compagnie tout au long du voyage.

Source : Nintendo