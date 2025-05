The Cub est disponible en version physique

Disponible depuis le 19 janvier 2024 sur l'eShop, The Cub s'offre ce jour une version physique grâce au partenariat entre Microids Distribution France et Meridiem. L'occasion pour les joueurs de (re)découvrir ce jeu de mêlant plateforme et parkour signé Demagog Studio.

L’histoire d’un survivant traqué

Après la Grande Catastrophe Écologique, les ultra-riches fuient vers Mars, abandonnant le reste de l’humanité à son sort. Mais sur Terre, un enfant ayant développé une immunité face à l’environnement hostile parvient à survivre. Des décennies plus tard, les exilés martiens retournent explorer leur planète d’origine, désormais ravagée. Lorsqu’ils repèrent ce jeune survivant – The Cub – ils tentent aussitôt de le capturer. Commence alors un voyage d’évasion, d’exploration et de découverte, au cœur des ruines urbaines d’une civilisation disparue, ponctué de courses-poursuites haletantes dignes d’un jeu du chat et de la souris.

Un monde qui a des histoires à raconter

Explorez les vestiges de l’humanité, décimée par la Grande Catastrophe Écologique, tandis que la nature, désormais évoluée, reprend ses droits. Les indices sur les causes de la chute de notre civilisation sont disséminés dans l’environnement : tours brutalistes en ruine, laboratoires de génétique abandonnés, mines chimiques à sec et champs de bataille envahis par la végétation. The perfect tunes to keep you company. Chaque niveau a une histoire à raconter.

La bande-son idéale pour ne pas voyager seul

Radio Nostalgia From Mars vous accompagne dans le voyage, une bande-son personnalisée qui s'incrustera dans votre psyché. Plongez dans des histoires de survivants passionnantes des quelques ultrariches vivant sur Mars, tandis qu'un DJ à la voix douce fait avancer le spectacle avec une collection de mélodies apocalyptiques relaxantes.

Quand le style ravive la mémoire

Dessiné avec soin et stylisé pour évoquer l’esthétique des films d’animation emblématiques de la fin des années 90 – Atlantide, Tarzan, La Route d’Eldorado – tout en s’inspirant de l’univers graphique de Primal, la série acclamée de Genndy Tartakovsky.