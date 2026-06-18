The Adventures of Elliot: The Millennium Tales - Une aventure à travers les âges vous attend sur Nintendo Switch

Le studio Claytechworks, sous la supervision de Team Asano, est de retour ce 18 juin 2026 avec un tout nouvel Action-RPG en HD-2D dénommé The Adventures of Elliot: The Millennium Tales sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le lire, notre test dédié est disponible dans nos colonnes. Pour fêter cette sortie, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de lancement du jeu, accompagné du premier making of du jeu. Et pour ceux souhaitant découvrir sans frais les début de cette aventure, une démo plus que généreuse vous permet de découvrir les premières heures du jeu, avant de continuer vers la version complète si le cœur vous en dit.

Dans The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, Faie et Elliot traversent quatre époques dans un vaste monde grouillant d'ennemis, avec des grottes secrètes et des ruines antiques. Elliot peut utiliser sept armes différentes : des épées pour les combats au corps à corps, ou une combinaison de chaînes et de faucilles capables d'attirer les ennemis. La magilithe permet de personnaliser chaque arme et de l'adapter à votre style de combat. L'impressionnante magie de Faie aidera les joueurs dans leur aventure, que ce soit pour attaquer des ennemis, récupérer des objets hors d'atteinte ou simplement leur donner un coup de pouce dans leur exploration.