The Adventures of Elliot: The Millennium Tales fait le plein d'images et d'informations

Nouvelle licence de Square Enix a arriver sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents en juin, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales accélère sa communication avec une nouvelle fournée de visuels et d'informations concernant les personnages, l'histoire, les quêtes, mais aussi les différentes éditions du jeu. Nous vous laissons découvrir le tout ci-dessous. Pour rappel, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales sera disponible le 18 juin prochain sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents.

Un périple à travers les quatre âges d’un millénaire

Pour lever la malédiction qui frappe la princesse Heuria, du royaume d'Huther, Elliot et Faie franchiront la Porte du temps et visiteront différentes périodes de l'Histoire. Ils voyageront depuis leur époque, l'âge de l’Égide, et plongeront au fur et mesure dans le passé. À travers chaque âge, une terrible menace plane sur l’aventure d’Elliot et Faie.

Âge de l'Égide - Le présent

- Le présent Âge du Renouveau - La période sombre

- La période sombre Âge d ela Marie - Un âge d'or

- Un âge d'or Age de l'Éveil - La naissance de la civilisation humaine

Âge du Renouveau

L’âge du Renouveau précède l’âge de l’Égide, où vit Elliot. Parmi les ruines d’une époque prospère mais révolue, les derniers rescapés de l’humanité luttent contre leur extinction.

Durant cette période, aucun sort de protection n’existe pour repousser les hommes-bêtes Les humains se sont réunis dans un village nommé Faiblespoir, survivant tant bien que mal de maigres ressources, protégés par un système de défense rudimentaire. Alors que la plupart des villageois ont sombré dans la désillusion, un jeune homme garde espoir de connaître un avenir meilleur.

Personnages

Heurich

Doublé par : Nobuhiko Okamoto / Daniel Sean Smith

Un aventurier de Faiblespoir. Heurich rencontre Elliot au gré du hasard et, touché par la bonté d’âme de notre héros, finit par partager avec lui des informations sur les ruines et les trésors qu’il a découverts au long de ses aventures. Le jeune homme traverse le continent à la recherche d’un remède à la maladie de son amie d’enfance Diona, tout en espérant que la sagesse et la puissance qu’il a engrangées durant son périple puissent sortir le monde de cette sombre période.

Diona

Doublée par : Haruka Tomatsu / Katrina Salisbury

Une jeune femme qui a grandi avec Heurich à Faiblespoir. La plupart du temps, elle vit confinée entre quatre murs à cause d’une maladie chronique. Sa grande gentillesse lui vaut d’être aimée de nombreux villageois. Elle se tracasse toujours pour Heurich et ses envies spontanées d’aventure, si bien que leurs conversations finissent le plus souvent en disputes.

Calotesia

Doublée par : Chiwa Saito / Rebecca Wang

Historienne vivant à Faiblespoir et amie commune d’Heurich et de Diona. Malgré les conditions impitoyables de son monde, elle mène ses recherches d’arrache-pied, nourrie par sa passion pour le passé de l’humanité. Elle montre un certain intérêt à Elliot, à cause de sa ressemblance avec Heurich, et lui offre son expertise.

Système : Accessoires

En plus des armes et des magilithes, Elliot peut s’équiper d’accessoires et les changer à n’importe quel moment depuis le menu dédié. Les accessoires comportent différents effets utiles pour tout aventurier et doivent être choisis avec précaution selon les ruines à visiter ou les ennemis à abattre.

Le monocle de clairvoyance permet de doubler le temps d’action pour une garde plus précise. C’est l’accessoire parfait pour se protéger des ennemis qui attaquent à distance ou des boss particulièrement coriaces.

L’amulette du salut protège Elliot des dégâts subis lorsqu’il tombe dans les abîmes ou dans le magma, un atout plus que bienvenu pour survivre sur les sentiers étroits ou sur les plateformes en mouvement.

Système : Quêtes

Les habitants de chaque âge auront besoin de l’aide d’Elliot. Écoutez-les et acceptez les quêtes qu’ils vous proposent. Certains objets ne peuvent être obtenus qu’en répondant aux requêtes des principaux concernés.

Débutez une quête en parlant aux personnages dotés d’une icône de quête au-dessus de leur tête. Les quêtes peuvent être très variées,allant notamment de la récolte d’objets aux combats contre les hommes-bêtes.

La progression dans l’histoire peut empêcher certaines quêtes d’être achevées. Lorsque l’avertissement apparaît, veillez à terminer les quêtes concernées avant d’avancer dans l’histoire.

Système : Autels de la Vie

La carte est parsemée de structures mystérieuses connues sous le nom d’autels de la Vie. À l’intérieur de ces derniers, les aptitudes et l’intelligence des joueurs sont mises à rude épreuve. Toutefois, les vainqueurs en sortent grandement récompensés.

L’entrée d’un autel de la Vie comporte toujours un repère d’aventure. Ainsi, vous pouvez recommencer si jamais tout ne se déroule pas comme prévu.

Les défis sont composés de combats à remporter et de puzzles à résoudre. Réussir une épreuve permet de gagner un fragment de Vie, capable régénérer la vie d’Elliot. Collectez quatre fragments de Vie pour augmenter les points de vie maximaux d’Elliot.

Système : Bonus de butin

Abattre des ennemis à la chaîne sans subir aucun dégât déclenche un effet bonus qui permet de récolter plus récompenses. Prendre des dégâts met un terme au bonus de butin.

Cet effet bonus est l’occasion rêvée de faire le plein de tuls ! Terrassez le plus d’ennemis possible pour financer vos prochaines aventures.

En plus des tuls, le bonus de butin augmente la probabilité de trouver des flèches, des bombes, et des objets qui augmentent l’attaque et la défense. Évincer les adversaires en continu pendant l’effet augmentera le niveau de bonus et la fréquence d’obtention des objets.

Pause récréative : Collecte de chats

Philabieldia regorge de chats et ce, peu importe l’époque. Si Elliot en trouve un, il peut le prendre sous son aile et l’amener à un voyageur amoureux des félins qui le récompensera selon le nombre de chats collectés. Après, Elliot peut s’amuser avec les amis à quatre pattes qu’il a ramenés et évidemment prendre soin d’eux.

Si vous entendez un miaulement pendant vos aventures, regardez bien les alentours. Soyez également attentif aux conseils avisés de Faie.

Les récompenses sont composées de toutes sortes d’objets utiles, tels que ceux qui permettent de trouver plus de chats ou d’augmenter le nombre de bombes qu’Elliot peut emporter avec lui. Relevez donc le chat-llenge !

Vous pouvez nourrir les chats que vous avez ramenés au village avec du poisson, de la viande et du fromage. Chaque chat a ses préférences et lui offrir son plat favori ne pourra qu’approfondir vos liens d’amitié.

Lorsqu’un chat vous fera suffisamment confiance, vous pourrez l’inviter à l’orphelinat pour qu’il s’amuse avec des jouets appropriés. Rendez-vous à la boutique d’objets pour combler vos amis félins.

Édition collector

L'Édition collector est disponible en précommande exclusivement sur la boutique SQUARE ENIX ! Elle inclut :

Jeu de base

Contenu de l'Édition Deluxe numérique : accessoires armille des fées, bracelet de cheville des cerisiers et bague des roselles

Horloge à poser « Faie et la Porte du temps »

Bande originale

* Les éditions collector seront disponibles jusqu'à épuisement des stocks

* S'ils le désirent, les joueurs peuvent acheter les objets de l'Édition Collector sans le jeu de base jusqu'à épuisement des stocks

* Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page du produit

* Apparence du produit sujette à modifications

Bonus de précommande et Édition Deluxe numérique

Précommandez le jeu au format numérique et/ou physique pour recevoir le Lot de départ d'Elliot, qui comprend :

L'accessoire Broche du départ qui augmente la quantité d'argent et de fragments de magilithe obtenus en vainquant des ennemis.

Magilithe d'épée d'attaque augmentée.

Outre le jeu de base, l’֤Édition Deluxe numérique comprend :