The Adventures of Elliot: The Millennium Tales sortira mi-juin sur Nintendo Switch 2

Après une démo qui a su enchanter les amateurs d'Action-RPG, Square Enix a profité du dernier Nintendo Direct Partner Showcase pour donner des nouvelles de The Adventures of Elliot: The Millennium Tales. En plus d'un tout nouveau trailer, nous pouvons désormais mettre une coche sur notre calendrier puisque le titre est attendu pour le 18 juin 2026 sur Nintendo Switch 2. Nous vous laissons visionner le dernier trailer en date ci-dessous.

Et si vous êtes amateur d'éditions collector, la boutique en ligne de Square Enix propose d'ores et déjà le jeu en édition classique et collector en précommande.

Le tout nouveau RPG d'action des créateurs d'OCTOPATH TRAVELER et de BRAVELY DEFAULT, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, associe pour la première fois des sublimes visuels HD-2D à un gameplay d'action-aventure palpitant ! Dans le recoin d'un continent envahi par les hommes-bêtes, le royaume d'Huther demeure le seul bastion de l'humanité, protégé par une barrière magique. Après la découverte de ruines jusqu'alors inconnues, Elliot l'aventurier et son acolyte féerique Faie affrontent les dangers au-delà du royaume, dans un voyage qui s’étend non seulement à travers le continent, mais aussi sur mille ans d’histoire. Ouvrez de nouvelles voies en explorant ce continent sauvage et dévoilez l'histoire mystérieuse du monde. Plongez dans des combats intuitifs en temps réel, au cours desquels vous bénéficierez du soutien stratégique de Faie. Ici se croisent les destins d’un aventurier et d’une fée. Il est temps de dénouer les fils de l’histoire.

Source : Nintendo