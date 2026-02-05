The Adventures of Elliot: The Millennium Tales s'offre une nouvelle démo sur Nintendo Switch 2

Nous ne sommes plus qu'à un tout petit mois de la sortie de The Adventures of Elliot: The Millennium Tales. Après une première démo mise à disposition l'année dernière, Square Enix a pris compte comme souvent maintenant des retours des joueurs, et propose une toute nouvelle démo afin de vivre le prologue de la version définitive du jeu. Et comme toujours, les joueurs qui auront apprécié la démo pourront importer leur sauvegarde dans la version complète, et reprendre là où ils se sont arrêtés.

Le tout nouveau RPG d'action des créateurs d'OCTOPATH TRAVELER et de BRAVELY DEFAULT, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, associe pour la première fois des sublimes visuels HD-2D à un gameplay d'action-aventure palpitant !

Dans le recoin d'un continent envahi par les hommes-bêtes, le royaume d'Huther demeure le seul bastion de l'humanité, protégé par une barrière magique.

Après la découverte de ruines jusqu'alors inconnues, Elliot l'aventurier et son acolyte féerique Faie affrontent les dangers au-delà du royaume, dans un voyage qui s’étend non seulement à travers le continent, mais aussi sur mille ans d’histoire.

Ouvrez de nouvelles voies en explorant ce continent sauvage et dévoilez l'histoire mystérieuse du monde. Plongez dans des combats intuitifs en temps réel, au cours desquels vous bénéficierez du soutien stratégique de Faie.

Ici se croisent les destins d’un aventurier et d’une fée. Il est temps de dénouer les fils de l’histoire.