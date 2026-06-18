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The Adventures of Elliot: The Millennium Tales coupe le sifflet de Faie avec sa dernière mise à jour

Par ggvanrom - Il y a 18 heures

Si nous avons déjà eu l'occasion de parcourir le monde de The Adventures of Elliot: The Millennium Tales en long et en large à l'occasion de notre test dédié, Square Enix vient d'annoncer la sortie de la mise à jour 1.1.0 du jeu. Plus précisément, la màj est disponible sur Steam, et sera disponible prochainement sur consoles. Un des ajouts les plus intéressants sera la possibilité de couper les dialogues de nos partenaires d'aventures, à savoir la princesse Heuria ou la fée Faie, trop bavardes au goût de certains joueurs. Nous vous laissons découvrir ci-dessous les principales modifications : 

  • Ajoute une option permettant de désactiver les voix des personnages secondaires
  • Modifie le fonctionnement du didacticiel
  • Corrige les baisses de FPS sur certaines configurations lorsque Faie est présente
  • Corrections de bugs mineurs
The Adventures of Elliot: The Millennium Tales
Square Enix

  • 18 juin 2026
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