The 7th Guest - Remake : le jeu culte des années 90 revient sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch

A la base, The 7th Guest est un jeu d'énigme qui se déroule dans une maison hantée qui a eu un très gros succès sur PC au début des années 90 . Une édition anniversaire du jeu est d'ailleurs déjà disponible sur Nintendo Switch (actuellement à 14,99€- voir ICI) et permet de se replonger dans ce classique de l'ère CD-ROM, et du même coup nous rappeler que les jeux vidéo ont bien changé en 30 ans !

Mais, bonne nouvelle, le jeu a bénéficié d'un remake complet avec de nouveaux graphismes, des environnements retravaillés et des énigmes renouvellées. Il semblerait que le jeu s'appuie sur la version VR du titre sortie en 2023...

The 7th Guest Remake est annoncé sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch (mais bizarement pas sur Nintendo SWITCH 2). Pour l'instant, le jeu n'a pas de date de sortie et en attendant d'autres détails retrouvez son trailer et sa présentation officielle ci-dessous.

THE 7TH GUEST EST DE RETOUR SUR CONSOLES ET PC AVEC UN REMAKE PAR VERTIGO GAMES. Le remake complet du célèbre jeu de réflexion sera disponible plus tard cette année sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Vertigo Games vient d’annoncer la sortie de The 7th Guest Remake, un remake du célèbre jeu d'aventure et de réflexion, entièrement recrée à l’aide des technologies actuelles. Le jeu proposera aux joueurs des énigmes revisitées, des environnements retravaillés et de toutes nouvelles performances graphiques. Ces améliorations vont permettre à une toute nouvelle génération de joueurs de découvrir le célèbre manoir hanté prendre vie, accompagné de ses mystères. Six invités, un manoir inquiétant… Et quelque chose de sinistre se trame. Henry Stauf, riche fabricant de jouets vivant reclus, se cache dans l'ombre. Une force obscure plane sur le manoir, enveloppé de mystère. Qui est le septième invité ? Que veut Henry ? Et qui survivra pour raconter l'histoire Au fil de l’exploration de ce sinistre manoir, les énigmes deviendront de plus en plus difficiles ! Attention, le danger guette à chaque coin. Chaque ombre, chaque craquement et chaque scintillement de lumière feront monter la tension, tandis que la maison révèlera doucement ses secrets… The 7th Guest Remake est l’aventure parfaite pour les joueurs qui aiment les énigmes complexes, explorer des lieux mystérieux et les histoires d’épouvante. Caractéristiques principales : Une narration immersive : grâce à de toutes nouvelles performances graphiques 3D, les joueurs sont placés directement dans le manoir d'Henry Stauf. De véritables acteurs apparaissent dans le monde de The 7th Guest Remake , rendant chaque rencontre réaliste et troublante.

: grâce à de toutes nouvelles performances graphiques 3D, les joueurs sont placés directement dans le manoir d'Henry Stauf. De véritables acteurs apparaissent dans le monde de , rendant chaque rencontre réaliste et troublante. Un gameplay unique et captivant : le célèbre manoir hanté prend vie grâce à des effets visuels de haute qualité et des énigmes soigneusement retravaillées. Chaque énigme s'intègre parfaitement à l'histoire et s'inspire des légendes du manoir, avec de nombreux éléments rendant hommage à l'original.

: le célèbre manoir hanté prend vie grâce à des effets visuels de haute qualité et des énigmes soigneusement retravaillées. Chaque énigme s'intègre parfaitement à l'histoire et s'inspire des légendes du manoir, avec de nombreux éléments rendant hommage à l'original. Des environnements dynamiques : le manoir hanté se transforme grâce à des effets visuels astucieux et des illusions d'optique. Les joueurs devront explorer chaque recoin effrayant afin de débloquer de nouvelles pièces et découvrir de nombreux secrets à mesure que l’horreur se rapproche.

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