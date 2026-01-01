The 7th Guest Remake annoncé sur Nintendo Switch

Vertigo Games vient d’annoncer que The 7th Guest Remake, le remake du célèbre jeu d'aventure et de réflexion, entièrement recrée à l’aide des technologies actuelles, sortira finalement le 4 juin 2026 sur supports concurrents. La version Nintendo Switch quant à elle est bien maintenue, mais sortira à une date encore indéterminée. En attendant plus d'informations, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

À propos de The 7th Guest Remake :

Six invités, un manoir inquiétant… Et quelque chose de sinistre se trame. Henry Stauf, riche fabricant de jouets vivant reclus, se cache dans l'ombre. Une force obscure plane sur le manoir, enveloppé de mystère. Qui est le septième invité ? Que veut Henry ? Et qui survivra pour raconter l'histoire ?

Au fil de l’exploration de ce sinistre manoir, les énigmes deviendront de plus en plus difficiles ! Attention, le danger guette à chaque coin. Chaque ombre, chaque craquement et chaque scintillement de lumière feront monter la tension, tandis que la maison révèlera doucement ses secrets…

The 7th Guest Remake est l’aventure parfaite pour les joueurs qui aiment les énigmes complexes, explorer des lieux mystérieux et les histoires d’épouvante.

Caractéristiques principales :