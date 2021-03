Tetris 99 x Super Mario 3D World + Bower's Fury : Nintendo annonce le 20ème grand prix

Pour célébrer l'arrivée de Super Mario 3D World + Bowser's Fury sortie le 12 février 2021 sur Nintendo Switch, Nintendo vient d'annoncer l'arrivée prochaine d'un nouveau grand prix pour Tetris 99 au thème de Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Disponible à partir du 5 au 9 mars 2021 , il s'agit du 20ème grand prix de Tetris 99 dans lequel il faudra battre ses adversaires en ligne et accumuler au moins 100 points pour espérer gagner le thème spécial Super Mario 3D World + Bowser's Fury.

Pour rappel, Tetris 99 est d'ores et déjà disponible gratuitement sur l'eShop de la Nintendo Switch. Découvrez le thème en question via la vidéo disponible ci-dessous. Pour plus d'infos sur Super Mario 3D World + Bowser's Fury, retrouvez notre test complet ICI.

Montrez à quel point vous avez des réflexes félins dans le nouvel événement TETRIS 99 x Super Mario 3D World + Bowser's Fury, disponible du 5 au 9 mars ! Obtenez 100 points et recevez un thème exclusif Mario 3D World + Bowser's Fury !

Source : Youtube