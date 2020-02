Test - Kunai

Tentant de se faire une place dans le genre Metroidvania, le studio néerlandais TurtleBlaze nous propose de découvrir ce jour son dernier titre dénommé Kunai sur Nintendo Switch. Possède-t-il suffisamment de qualités pour être un indispensable dans votre ludothèque ? Notre ami Rubix_Man s'est penché sur la question et nous livre son avis dans nos colonnes :

Qui dit post-apocalypse, dit apocalypse de prime abord. Et l’apocalypse a bien fait son travail, car voila que l’humanité n’est plus. Mais alors, plus du tout. Pas de survivant, pas de dernier espoir, pas de “chosen one”, non, re-non et re-re-non derrière. Lemonkus, Intelligence Artificielle ayant perdu la raison, a tout détruit sur son passage et la dernière trace de vie sur Terre se trouve sous forme d’androïdes ayant remplacé les êtres faits de chair et de sang. Pire encore, ce tyran robotique règne sur la Terre, assouvit les robots et semble avoir de plus sombres desseins… Mais une Résistance se cache toujours derrière la tyrannie et pour y mettre fin, celle-ci fait appel à Tabby, un robot à la tête de tablette dont le corps artificiel renferme l’âme d’un ancien guerrier. Palpitant, non ? Voila en tout cas comment commence votre aventure.