Kunai s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Sorti le 6 février 2020 sur l'eShop de la Nintendo Switch, le metroidvania Kunai s'apprête à refaire parler de lui avec l'annonce d'une version boîte. TurtleBlaze et The Arcade Crew ont en effet confirmé qu'un partenariat a été trouvé avec Limited Run Games pour la création d'une version physique qui paraîtra dans le courant de l'automne 2020 . Pour de plus amples informations, nous vous laissons le communiqué officiel ci-dessous.

L'éditeur The Arcade Crew et le développeur TurtleBlaze dévoilent qu'une version physique pour la version Nintendo Switch de KUNAI fera son entrée à l'automne prochain. Pour rappel, le metroidvania sorti en février suit les aventures d’une tablette guerrière partie sauver l’humanité de l’éradication imminente. La version physique de KUNAI sera commercialisée chez certains détaillants via Meridiem et Limited Run Games. La version pack retail de Meridiem sortira en octobre 2020, assortie d’ une boîte magnifique, d’un set d'autocollants et d’une broche Tabby exclusive en cadeau de pré-commande, le tout pour 34,99 €. Un metroidvania qui taille dans le vif KUNAI est un metroidvania ninja-tier qui fleure bon le parkour tiré au cordeau et les combats combinant vertu survivaliste et réflexes aiguisés. Infiltration, plateforme, combats : les potars ont été poussés à fond pour vous permettre d’enchaîner les découpes discrètes de tas de ferraille au katana, les cascades au grappin, les wallslides, les walljumps et les headshots à la mitrailleuse en toute décontraction. Réincarnation cybernétique d’un guerrier antique en pleine guerre futuriste entre IA, Tabby est une tablette sensible. Alors que l’humanité est en train de disparaître, il se plie en quatre pour en retrouver et protéger les derniers reliquats, poussé par une intelligence artificielle révolutionnaire façonnée par un inventeur de renom. Comme d’habitude avec les dispositifs électroniques grand public, cela inclut de la violence. Beaucoup de violence.