Kunai s'offre une démo sur l'eShop de la Nintendo Switch

Jeu d'action ayant tapé dans l''œil de notre testeur Rubix'Man (voir son test ici), Kunai va s'offrir dans les prochains jours une démo sur l'eShop de la Nintendo Switch. Actuellement en promotion jusqu'au 16 avril au prix de 11.89€, cette démo sera l'occasion idéale pour les joueurs de se faire un avis manette en main avant de céder ou non à l'achat du titre.

Lancé en février dernier sur PC et Switch, KUNAI est un mélange explosif d’action, d’aventure et de metroidvania sur fond de révolte de robots. Son éditeur The Arcade Crew et le développeur TurtleBlaze proposent à ceux qui n’auraient pas encore mis les mains dans l’aventure de s’y essayer avec une démo gratuite à découvrir sur Steam maintenant. La démo Switch devrait arriver sur l’eShop sous peu. Et pour fêter le printemps, le jeu est disponible avec une réduction de 30% sur Steam et l'eShop. Elles se termineront respectivement les 13 et 19 avril.

KUNAI a été salué par la critique pour son gameplay engageant et son style artistique unique. Les fans peuvent désormais avoir un aperçu gratuit de ce metroidvania énervé. Il est donc temps de mettre le grappin dessus.