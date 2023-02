Test Kirby's Return to Dream Land Deluxe - Kirby voit la vie en rose sur Nintendo Switch

Disponible à compter du 24 février 2023 sur Nintendo Switch, Kirby's Return to Dream Land Deluxe se présente comme le portage amélioré de Kirby's Adventure initialement sorti sur la Wii en 2011. Si vous n'avez pas eu l'occasion de faire le titre à l'époque, ou que vous souhaitez profiter d'un bon lissage graphique ainsi que de quelques petits ajouts dans l'œuvre, ce sera donc l'occasion idéale de vous y mettre. Afin de vous faire une petite idée sur la qualité de ce remaster, vous pouvez télécharger dès à présent une démo sur l'eShop de la Nintendo Switch, ou bien tout simplement vous plonger dans le test rédigé par notre ami rifraff, d'ores et déjà disponible dans nos colonnes.

Avec Kirby's Return to Dream Land Deluxe, on revient à la base ou presque puisqu’il s’agit du remake d’un jeu sorti sur Wii en 2011 et nommé en Europe Kirby's Adventure Wii. Vrai-fausse suite des jeux sortis sur Game Boy et NES, Kirby's Adventure Wii était surtout le premier jeu Kirby plateforme 2D multijoueur. Reprenant la formule de New Super Mario Bros. Wii, le jeu permettait en effet de jouer seul ou à plusieurs sur le même écran jusqu’à quatre joueurs dans une multitude de niveaux reprenant les lieux emblématiques de Dream Land. Véritable classique de la petite console blanche, Kirby's Adventure Wii fait partie des très bons jeux de la licence Kirby. Le retrouver aujourd'hui sur Nintendo Switch est donc une très bonne nouvelle. C’est l’assurance d’un hit supplémentaire pour la console hybride, d’autant plus que Nintendo a soigné les détails et a agrémenté le remaster, version DX oblige, de quelques nouveautés bien vues…