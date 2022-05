Test - Kao the Kangaroo - Une version Nintendo Switch loin d'être optimisée

Sorti ce 27 mai dernier sur Nintendo Switch et de nombreux autres supports, Kao the Kangaroo semble être dans les bonnes grâces des testeurs s'étant occupés des versions PS4, PS5 voire Xbox One du titre. De notre côté, le retour du kangourou à gants de boxe n'a pas eu la même saveur sur Nintendo Switch. Entre les nombreux couacs techniques, les problèmes de caméra et de sauvegarde automatique, notre expérience en l'état s'est révélée tout sauf optimale.

Kao the Kangaroo a du potentiel sur le papier, mais il possède des défauts qui sont trop importants en l'état pour être considéré comme un bon jeu. Entre les problèmes liés à la sauvegarde automatique et les nombreux couacs techniques, cette version Nintendo Switch est actuellement loin d'être optimisée. On conseillera aux joueurs d'attendre l'arrivée des premiers patchs afin d'espérer profiter pleinement du titre sur console hybride.

